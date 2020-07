Lago Redona, domenica 19 giornata in canoa con Molmenti

TRAMONTI – Un’altra occasione imperdibile per trascorrere una giornata in Val Tramontina a contatto con la natura: domenica 19 luglio l’intera giornata è dedicata alle escursioni in canoa sul lago di Redona con l’eccezionale partecipazione di Daniele Molmenti, Medaglia d’Oro Olimpica.

L’evento è organizzato da Pro Loco Valtramontina e ri.natura con la collaborazione e il supporto di Daniele Molmenti, Canoa Club Naonis, Barbasso – Nature Culture, Molmenti & Celot, Albergo bar ristorante “da Febo”, PromoTurismo Friuli Venezia Giulia.

La giornata si presenta molto intensa ed è stata suddivisa in tre sessioni, proprio per offrire a tutti gli appassionati di questo sport la possibilità di parteciparvi: ogni sessione (ore 9.00; ore 11.00, ore 14.30) prevede l’introduzione alla Canoa con Daniele Molmenti e la prova sul lago con Daniele Molmenti e i tecnici di CANOA CLUB Naonis con 10 kayak Canoa Club Naonis, 5 Canoe Indiane a due posti di Barbasso – Nature Culture.

Durante la pausa pranzo (ore 12.30) si potrà mangiare all’albergo bar ristorante “da Febo”, con menù dedicato per i partecipanti alla “giornata in canoa”, in compagnia di Daniele Molmenti che per l’occasione presenterà il nuovissimo Vino Rosé di Molmenti & Celot.

Come da normative Covid l’evento è a numero chiuso e a prenotazione obbligatoria, si consiglia di affrettarsi, visto che le prenotazioni sono quasi esaurite.

Tutte le informazioni sulla pagina facebook di ri.natura oppure scrivendo a info.rinatura@gmail.com

Franca Benvenuti