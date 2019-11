Lions Club Pn Naonis, A colpi di note & Friends il 28 novembre

CORDENONS – Si rinnova la collaborazione tra il Lions club Pordenone Naonis e le scuole del territorio. Una serata di solidarietà – afferma la presidente Vera Casagrande -, destinata alla donazione di strumenti musicali necessari a garantire progetti didattici di educazione musicale. Perché l’espressione musicale, come disciplina scolastica valorizza una fondamentale capacità, quella di far comprendere agli alunni la realtà e i vissuti personali. Da più di cento anni, noi Lions nel mondo ci dedichiamo a servizio delle nostre comunità e per questo motivo siamo impegnati a iniziative rivolte ai giovani.

Lo spettacolo A colpi di note & Friends, promosso dal club, a cura della socia Luciana Renna, sarà ospite dell’Istituto Comprensivo “A. Manzi” di Cordenons giovedì 28 novembre 2019 alle ore 20.30.

La serata si svolgerà nell’Auditorium del Centro Culturale “A. Moro” e avrà come protagonisti i gruppi strumentali delle scuole secondarie “Leonardo da Vinci” di Cordenons, “Centro Storico” e “P. P. Pasolini” di Pordenone, diretti dalle docenti Emanuela Gobbo, Maria Luisa Sogaro, Patrizia Avon, in collaborazione con Laura Martin e Federica Fioret al pianoforte.

“A colpi di note” è un progetto ideato da Maria Luisa Sogaro, da tredici anni partecipa alle Giornate del Cinema Muto in collaborazione con Cinemazero e con orchestre di giovani che rimusicano in modo creativo le colonne sonore di cortometraggi realizzati da celebri attori e registi del muto.

Quest’anno il tema scelto è rappresentato dai bambini attori, l’enfant prodige Baby Peggy (Diana Serra Carey), in versione torera, interpreta Carmen jr. diretta da Alfred J. Gouldin, e la terribile Our gang – Little Rascals sarà in scena con Dogs Of War, cortometraggio del 1923 diretto da Robert F. McGowan.

L’orchestra della scuola di Cordenons & Friends eseguirà la colonna sonora di Aladdin (Alan Menken -1992), celebre film d’animazione firmato Disney.

Sullo schermo, per restare in tema con il cinema delle origini, scorreranno immagini tratte dal cortometraggio francese “Aladin ou la lampe meravilleuse” del 1906”.