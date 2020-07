Maria Carolina Tedeschi presidente Rotary Club Pn Alto Livenza

AVIANO – Il 19 giugno si è svolto a Villa Policreti ad Aviano il passaggio del martello tra la presidente uscente Any Bortolussi e la presidente entrante Maria Carolina Tedeschi.

Any Bortolussi, nel corso della serata, ringraziando tutti i soci del Club ed i membri del Direttivo, ha ricordato gli eventi che hanno contraddistinto la sua annata (tra cui la celebrazione, ad ottobre 2019, dei 25 anni di fondazione del club) e soprattutto i service – oltre 25 – ultimo dei quali la donazione alla Via di Natale di €1.500,00 in memoria del mai dimenticato amico e socio del Club dott. Mauro Gaetano Trovò, al quale il Pordenone Alto Livenza ha inteso dedicare una targa alla memoria presso l’albero a lui dedicato nel giardino curato dalla Compagnia delle Rose presso il CRO di Aviano, ove prossimamente si svolgerà la cerimonia di posa.

Nell’assumere l’incarico la neo presidente Maria Carolina Tedeschi ha sottolineato l’attenzione che il Club dedicherà alla città e l’impegno che, durante la sua annata e sotto la sua guida, verrà profuso per rispondere alle necessità della società, seguendo i principi sui quali il Rotary si fonda ed esercita la propria azione.

Durante la serata sono state inoltre conferite due importanti onorificenze rotariane (Paul Harris Fellow) – per l’alta ed incessante azione di servizio – al socio Clorindo Caporaletti e al socio onorario Don Renato De Zan, ai quali tutti i presenti hanno tributato un lungo e sentito applauso.

Presente alla serata l’assistente del Governatore del distretto Pietro Rosa Gastaldo.