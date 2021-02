Minacciata e picchiata per ripianare i debiti della società: arrestato il socio

SAN QUIRINO – I carabinieri del Nucleo investigativo del comando provinciale di Pordenone nel pomeriggio di lunedì 15 febbraio hanno arrestato Alessandro Zanusso, di 40 anni, residente a San Quirino, per un ordine di carcerazione a seguito della sentenza definitiva della Corte d’appello di Trieste che ha confermato quella già emessa dal tribunale di Pordenone.

L’arrestato, già destinatario dell’obbligo di dimora, è stato trasferito in carcere dove dovrà scontare la pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione, perchè responsabile dei reati di tentata estorsione continuata e lesioni personali aggravate commessi a San Quirino nel 2016.

Il provvedimento definitivo deriva da un’indagine coordinata dal pm Zaina della Procura di Pordenone e condotta dai militari della Stazione carabinieri di Aviano dopo la denuncia della parte offesa, M.F., 40 anni, socia in affari di Zanusso, che era stata costretta attraverso minacce di morte e percosse ad opera dell’arrestato, nel periodo 2012 -2016, a versare denaro liquido per ripianare i debiti dell’attività imprenditoriale, in misura ben superiore a quanto dovuto.