Nuovo direttivo Pro loco Tramonti di Sotto, presidente Bertoncello

TRAMONTI DI SOTTO – In occasione dell’assemblea dei soci, tenutasi lo scorso 23 giugno 2019, si è proceduto al rinnovo del direttivo della Pro loco di Tramonti di Sotto.

Sono stati eletti Mariangela Avon, Cinzia Beacco, Franca Benvenuti, Patrizia Bertoncello, Alice Cleva, Lucia Corrado, Vittorio Corrado, Marzia Crozzoli, Giovanna Durat, Piero Ferroli, Luciano Furlan, Lina Menegon, Davide Nevodini, Luciano Pasqualis, Stefano Piu.

Per acclamazione sono stati nominati presidente Patrizia Bertoncello, assessore uscente alla cultura e al turismo, per la pluriennale esperienza nel mondo del volontariato, e Vicepresidenti Franca Benvenuti, per le competenze comunicative e nell’organizzazione di eventi culturali, e Davide Nevodini, per la disponibilità e le capacità dimostrate nonostante la giovane età.

L’impegno del nuovo direttivo, che durerà in carica tre anni, sarà quello di realizzare un ricco programma annuale di eventi rivolti alla promozione turistica del territorio e dei suoi prodotti tipici, al recupero delle tradizioni e all’abbellimento del paese, ma anche alla progettazione di iniziative rivolte alla comunità, in particolare a bambini e anziani.

Si proseguirà nel costruttivo rapporto di collaborazione con l’Amministrazione Comunale, Arcometa, Ecomuseo Lis Aganis, UNPLI FVG e altre associazioni, e inoltre si punterà a stringere nuovi rapporti con altre realtà associative del territorio e non, nella convinzione che il confronto su progetti di sviluppo comuni possa diventare un fondamentale punto di forza.

Il nuovo direttivo si è messo subito al lavoro con l’entusiasmo che da sempre lo contraddistingue e in calendario per i prossimi mesi ci saranno numerosi eventi, mostre, presentazioni di libri, laboratori, spettacoli, tra cui le note “Fiestas di Nadâl nel Paese degli Angeli” programmate per dicembre.

In merito ad ARTinVAL e FESTinVAL, le due importanti manifestazioni che nel corso di questi anni hanno riscosso grande successo di critica e di pubblico, si svolgeranno nell’estate 2020 per permettere al direttivo appena insediato di articolare un programma ricco e di qualità.

Franca Benvenuti