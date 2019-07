Oltre il DiVino Percorso 2019, grande attesa per l’evento

SAN QUIRINO – Mancano pochi giorni e si alzeranno i calici della settima edizione di Oltre il DiVino Percorso – Ospiti al Brolo, organizzato dal Comune e dalla Pro Loco di San Quirino.

L’allestimento del Parco Brolo è in pieno svolgimento: il sipario si alzerà venerdì 5 con la prima serata dedicata alle cantine e ai ristoranti del pordenonese. Sabato 6 invece è il momento delle birre artigianali e dei prodotti tipici della regione (numerosi presìdi Slow Food). Le previsioni meteo danno speranza di serate all’insegna delle stelle.

Ecco il programma dettagliato:

Venerdì 5 luglio

Ore 18.00 degustazione vini guidata in lingua inglese a cura di Marco Canton, sommelier AIS (ci sono ancora posti liberi)

Ore 18.30 apertura cassa

Ore 19.00 saluti istituzionali

Ore 19.30 presentazione libro “Storie di vino e di Friuli Venezia Giulia” di Matteo Bellotto. Presenta Paola Tantulli (Biblioteca dell’Immagine) in collaborazione con Slowfood Condotta del Pordenonese

Ore 20.00 degustazione vini guidata in lingua italiana a cura di Pier Dal Mas, sommelier AIS (ci sono ancora posti liberi)

Ore 20.15 inizio musicale live – Aurora Rays

Ore 21.30 spettacolo a cura dell’Associazione ASD Cavalieri Templari San Quirino Libertas

Ore 22.00 dj set con Cristian Fedrigo

Ore 24.00 chiusura serata.

Sabato 6 luglio

Ore 18.00 incontro e dimostrazione: “Conservare le verdure in modo etico” a cura di: Dott. Gregorio Lenarduzzi, az. Agricola A Fil di Tiere, e Matteo Storti, dott. in tecnologie alimentari. In collaborazione con SlowFood Condotta del Pordenonese

Ore 19.00 saluti istituzionali

Ore 19.30 dj set con Cristian Fedrigo

Ore 24.00 chiusura serata.

L’evento, per entrambe le serate, è aperto al pubblico e non ci sarà bisogno di alcuna prenotazione.

Tutte le informazioni, il calendario degli appuntamenti e la lista delle cantine, dei ristoranti, dei birrifici e delle aziende agricole presenti, si trovano nel sito www.oltreildivinopercorso.it.

Oltre il DiVino Percorso: www.oltreildivinopercorso.it – info@oltreildivinopercorso.it