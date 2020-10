Ossini, Linea Bianca Rai Uno, ospite in Val Tramontina

TRAMONTI – Sabato 10 ottobre in Val Tramontina si chiuderà la stagione estiva 2020 con un evento che vedrà ospite d’eccezione Massimiliano Ossini, conduttore di Linea Bianca e scrittore.

La Val Tramontina, nel corso dell’estate, è stata protagonista del progetto ri.natura ideato da Alberto Cancian e da Giulia Piazza che, con il sostegno del Comune di Tramonti di Sotto e della Pro Loco, hanno messo a disposizione del territorio le loro competenze nell’ambito turistico. Sono stati così organizzati decine di appuntamenti che hanno portato nella valle pordenonese moltissimi viaggiatori e turisti, attratti dalla natura incontaminata e dal ricco programma di eventi e attività, tutti caratterizzati da un denominatore comune, “riconnettersi alla natura intesa come ambiente certo, ma anche come intima essenza dell’essere umano”.

Per festeggiare il successo di un’estate indimenticabile ri.natura, grazie al sostegno di Pordenone with Love, ha lavorato per organizzare l’ultimo e imperdibile appuntamento della stagione: portare in Val Tramontina addirittura Massimiliano Ossini, il conduttore di Linea Bianca su RaiUno, perché la sua carriera ed i suoi libri si coniugano perfettamente con i valori di ri.natura: il rispetto dell’ambiente, l’amore per la natura e il viaggiare a passo lento: in una parola kalipè.

L’evento, promosso da Pordenone with Love, è organizzato da ri.natura per Pro Loco Valtramontina, con Comune di Tramonti di Sotto | Comune di Tramonti di Sopra | Corpo Forestale dello Stato | Pro Loco Tramonti di Sopra | PromoTurismo FVG | EcoMuseo Lis Aganis | Parco Naturale Dolomiti Friulane | Pordenone Turismo | #PordenoneViaggia.

Il programma della giornata, ricco e articolato, prevede i seguenti appuntamenti:

Camminata panoramica sul Monte Rest in compagnia di Massimiliano Ossini

Momento simbolico di piantumazione dell’Albero di ri.natura con l’ospite speciale

Incontro con Massimiliano Ossini e Alberto Cancian per parlare della ri.scoperta della montagna, dei valori fondanti del progetto ri.natura e presentare i libri “Kalipè. Lo spirito della montagna”(2018), “Kalipè. Il cammino della semplicità”(2020)

Aperitivo con i prodotti tipici a cura della Pro Loco Valtramontina

Il programma dettagliato con tutte le informazioni utili è consultabile sulla pagina facebook di rinatura

Tutti gli eventi sono organizzati nel rispetto delle normative vigenti

Per Informazioni e Prenotazioni

+39.3511618677 | info.rinatura@gmail.com | Pagina Facebook: @rinatura

