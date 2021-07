PASSO a walk on the wild side. Incontri di arte contemporanea in Val Tramontina

VAL TRAMONTINA – PASSO a walk on the wild side è una rassegna ideata da un gruppo informale di artisti che vive in Val Tramontina ed esplora la connessione tra natura, arte e selvaticità. Anna Altobello, performer, Giovanna Rovedo, danzatrice e Luca Ciffo, musicista, proporranno a partire dai mesi estivi una serie di incontri intorno all’arte contemporanea e ai suoi molteplici linguaggi.

PASSO è “un primo attraversare”, una via da percorrere con la voglia di sconosciuto e di territori nascosti, di fare conoscenze altre e dare spazio all’immaginazione in connessione con l’ambiente che si abita e che diventa protagonista della creazione artistica in una narrazione che, al movimento dei corpi, accompagna quello proprio della natura che cambia in funzione di chi guarda.

L’aspirazione di questo progetto è quella di suggerire nuovi immaginari al pubblico, attivare sensibilità diverse in una fusione armoniosa tra umani, paesaggi e animali, cercando di unire il senso del vivere ai bordi, di vivere la montagna, con l’attenzione per l’invisibile e con la specificità di cui il “fare artistico” è portatore.

L’impatto ambientale di ogni proposta è ridotto al minimo e i contenuti e le modalità attraversate lasciano alla comunità partecipante la possibilità di generare e condividere nuovi valori e prospettive.

La rassegna ha il sostegno della Pro Loco Val Tramontina; per tutti gli incontri, il posto di ritrovo è Piazza Santa Croce, a Tramonti di Sotto (PN).

PROGRAMMA

Venerdì 23 Luglio: h. 20 Fiume104 (dj set); h. 21,30 Proiezione del film Manifesto (2015) di Julian Rosefeldt con Cate Blanchett

Sabato 24 Luglio: h. 22 Laboratorio Acquescure24: due ore per osservare, sentire, sostare, toccare, immaginare, lasciare. Per sperimentare nel movimento il fiume che scorre. Condotto da Anna Altobello

Sabato 7 Agosto: h. 10 Laboratorio Acquescure10: due ore per osservare, sentire, sostare, toccare, immaginare, lasciare. Per sperimentare nel movimento il fiume che scorre. Condotto da Giovanna Rovedo; h. 21 Dispelling Wetiko: concerto di Massimo Pupillo (Zu, Ardecore, etc) ambient/drone/electronics/audio/video

Venerdì 10 Settembre: h. 20 Presentazione del libro Danze per bestie selvatiche di Eva Grieco; conversazione con la poetessa, condotta da alcuni artisti residenti in valle

Sabato 11 Settembre: h. 10 Autobiografia poetica del paesaggio laboratorio di scrittura poetica condotto da Azzurra D’Agostino, poetessa

Contatti:

Anna Altobello: 393 07 69 89; Giovanna Rovedo: 349 33 32 300; Luca Ciffo: 320 80 59 856