“Pierino, il Lupo e i Papu”, suggestiva fiaba il 18 agosto a Barcis. Il video

BARCIS – E’ in programma a Barcis, domenica 18 agosto, alle 21, in piazzetta Lungo Lago (in caso di maltempo Tendone del centro sportivo) “Pierino, il Lupo e I Papu”, Consort Musicale Gabriel Fauré, direttore Emanuele Lachin, una fiaba per Bimbi e Adulti ripensata e riscritta dal duo Appi Besa in chiave comica.

PIERINO E IL LUPO: opera del compositore russo Sergej Prokofiev, scritta nel 1936 dopo il suo ritorno nell’Unione Sovietica. Pierino e il lupo è una storia per l’infanzia, pensata per avvicinare alla musica anche i più giovani, costituita da musica e testo di Prokofiev: per l’esecuzione occorrono la voce di un narratore e l’accompagnamento di una normale orchestra.

Per l’occasione, la voce narrante sarà quella de “I Papu”, ad accompagnarli, con le musiche del compositore russo, il Consort Musicale Gabriel Fauré, non nella classica formazione come da partitura, ma in una versione originale composta da un quintetto di fiati (flauto, oboe, clarinetto, fagotto, corono), pianoforte e percussioni, diretti da Emanuele Lachin. La trascrizione è di Michele Mangani.

Il disegno originale è di Giulio De Vita.

Informazioni: ProLoco Barcis 0427 76300

