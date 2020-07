PnPensa, anteprima assoluta il 16 “Il Signor dai Anei”

ROVEREDO – Per gli amanti della trilogia di Tolkien è certamente una curiosa sorpresa il film di Peter Jackson doppiato in friulano dalla Aulùs Doppiaggio e realizzato con la collaborazione della Società Tolkieniana Italiana.

Il trait d’union è Paolo Paron, fondatore della suddetta associazione e consulente interpellato da Medusa Film per effettuare una corretta trasposizione cinematografica de Il Signore degli Anelli di Peter Jackson, affinchè fosse rispondente ai canoni tolkieniani.

L’idea l’ha avuta un gruppo di giovanissimi dell’udinese, che hanno prestato le loro voci e capacità per perseguire la realizzazione del doppiaggio del kolossal americano: Francesco Spizzamiglio, Emanuele Paravano, Luca Baradel, Cecilia Fabris, Loris Tuttino, Luca Lant, Giovanni Lesa, Matteo Pezzetta, Davide Zanelli, Edoardo Asquini, Letizia Asquini e Lorenzo Mattaloni, con la loro iniziativa, hanno realizzato il primo doppiaggio al mondo in lingua minoritaria, già validato nella dignità proprio dalla Medusa Film.

Così, giovedì 16 luglio alle 21.00 a Roveredo in piazza Roma (al Palazzetto dello Sport in caso di maltempo), nell’ambito della prima serata di PordenonePensa 2020, intitolata “Tolkien e le leggende d’Europa” – con lo stesso Paolo Paron e la musicista Patrizia Spadon – verrà presentato in esclusiva un cameo tratto dal primo film, “Il Signor dai Anei – La Compagnie dal Anel”.

Un evento imperdibile in collaborazione con il Comune di Roveredo in Piano e la Pro Roveredo.

Ingresso gratuito senza necessità di prenotazione.

Programma integrale su www.pordenonepensa.it