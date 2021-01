Polcenigo, consegnata benemerenza civica il Peterlino

POLCENIGO – In occasione di una breve cerimonia nella sala del Consiglio Comunale di Polcenigo è stata consegnata la benemerenza civica il Peterlino al locale gruppo della Protezione Civile.

Il premio raffigura il mitico capostipite del casato nobiliare dei Polcenigo ed è stato realizzato dall’artista sacilese Alberto Pasqual.

Si tratta di un doveroso riconoscimento a tutti gli attuali 29 volontari del gruppo, ma in modo allargato a tutti coloro che dalla fondazione del gruppo locale di Protezione Civile hanno operato a favore della comunità. I volontari della Protezione Civile di Polcenigo, coordinati da Paolo Dorigo, continuano ad operare in piena emergenza sanitaria, mettendosi al servizio dell’intera comunità non solo locale. Infatti le recenti emergenze meteorologiche avverse hanno visto il gruppo impegnato in diverse località: Cordignano, Caneva, Cimolais, Ero e Casso e Lauco.

Il Peterlino verrà assegnato a singoli o associazioni che nel corso del tempo si sono contraddistinti con opere ed iniziative a vantaggio della comunità.