Polcenigo: Della Toffola “chiederó sostegno in Regione per apicoltori”

POLCENIGO – “In Parlamento si sta discutendo se stanziare fondi pubblici all’agricoltura biodinamica: il che equivarrebbe finanziare la stregoneria alla pari della scienza medica”.

A parlare è il sindaco di Polcenigo, Mario Della Toffola, che ricorda “qualche giorno fa si è celebrata la Giornata delle Api, ma poco di concreto e reale si sta facendo per la categoria degli apicoltori, quest’anno più che mai colpiti dalle avverse condizioni meteo e dal freddo che ha caratterizzato e sta caratterizzando la primavera 2021, con gelate, piogge persistenti che hanno compromesso le fioriture e quindi la conseguente produzione di miele. Un settore vitale, con un ruolo ambientale decisivo, capace di generare nel nostro Paese un fatturato di circa 50 milioni di euro all’anno.

“Il rischio – aggiunge – a cui vanno incontro le nostre aziende agricole specializzate nell’apicoltura come attività primaria è una reale chiusura definitiva. Ma anche gli stessi appassionati che con la loro attività contribuiscono alla produzione nazionale di miele di alta qualità, saranno costretti ad abbandonare la loro passione.

Francamente non si capisce perché nonostante nella Pac 2021-2027 siano previsti dei fondi per l’assistenza tecnica, per le misure di ripopolamento, per il monitoraggio del mercato, per il miglioramento della qualità, nulla è contemplato per far fronte a situazioni di emergenza in grado di contenere i danni economici subiti, causa eventi meteorologici, così come per altri settori agricoli”.

“A tutela dei produttori locali di miele di Polcenigo e della Pedemontana pordenonese – conclude Della Toffola – chiederò all’assessore regionale Stefano Zannier un intervento immediato di sostegno. Altresì coinvolgerò il senatore Luca Ciriani di Fratelli d’Italia affinché ci possa essere un intervento strutturale da parte del Parlamento e del Governo centrale”.