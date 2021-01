Polcenigo riconosciuto Comune turistico e Città d’Arte

POLCENIGO – Un’altra bella soddisfazione per la nostra comunità. Recentemente è giunta la comunicazione ufficiale dalla Regione Friuli Venezia Giulia a firma dell’Assessore regionale alla cultura e allo sport Tiziana Gibelli, che Polcenigo è riconosciuto come Comune turistico e Città d’Arte

Non solo una “medaglia” ma un modo per poter applicare la relativa norma nazionale o regionale per i Comuni nel cui territorio insiste un sito regionale UNESCO.

Il tassello dopo tassello la strategia messa in atto dall’amministrazione comunale sin dal 2013, volta alla crescita turistica e produttiva del territorio sta raccogliendo i frutti sperati. Nonostante le difficoltà originate dalla pandemia da COVID 19 il territorio continua a dare prova di vivacità e capacità attrattiva.