Ponte Racli, vicina la soluzione dell’incrocio. Soddisfatto Mongiat

TRAMONTI DI SOTTO – E’ finalmente, in arrivo una soluzione per la pericolosità del tratto della strada regionale 552 in corrispondenza della diga di Ponte Racli.

E’ quanto ha garantito l’assessore regionale Graziano Pizzimenti disponendo la redazione di uno studio a cura di Fvg Strade che dovrebbe portare, entro la prossima primavera, alle modiche del fatidico incrocio, oggetto di numerose battaglie da parte della cittadinanza, per limitare gli incidenti.

La notizia proviene dal consigliere comunale di Tramonti di Sotto Gabriele Mongiat, che si dice “veramente felice per l’epilogo della delicata situazione – sottolinea -che consentirà di mettere in sicurezza un’area importante della viabilità della valle, che rappresenta la porta d’ingresso per chi giunge a Tramonti. Voglio ringraziare l’assessore Pizzimenti e i vertici di Fvg Strade, oltre al consigliere regionale Emanuele Zanon che dal suo insediamento ha subito preso a cuore la nostra istanza”.

Mongiat ha ricordato gli sforzi profusi in questi anni dall’ex sindaco di Tramonti di Sopra, Roberto Vallar, e dal Comitato per una 552 sicura, con le oltre 1.200 firme raccolte in questi anni.