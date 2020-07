Poste, ufficio Tamai di Brugnera aperto 6 giorni settimana

BRUGNERA – Poste Italiane comunica che l’Ufficio postale di Tamai, sito in via

Santa Margherita 11, da oggi, 9 luglio, fino sabato 18 luglio sarà operativo tutti i giorni con il seguente orario: da lunedì a venerdì, dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45.

La decisione è stata assunta dall’Azienda per sopperire alla chiusura temporanea degli Uffici Postali di Maron di Brugnera (per lavori conseguenti all’attacco esplosivo all’Atm Postamat del maggio scorso) e di Brugnera per lavori di ristrutturazione.

Da lunedì 20 luglio l’Ufficio Postale di Tamai riprenderà con l’orario a giorni alterni: lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 8.20 alle 13.45.