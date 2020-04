Premio Appi, pubblicato bando edizione 2021

CORDENONS – Le attività del Ciavedal non si fermano neanche in questo difficile periodo dell’emergenza coronavirus. Sono state rinviate a dopo l’emergenza le serate in calendario ad aprile e maggio, ma il premio Appi va avanti e viene intanto presentato mediaticamente e attraverso social e mail.

E’ infatti online sul sito www.premiorenatoappi.it il bando per partecipare all’11^ edizione del concorso internazionale dedicato alla poesia, organizzato dal Comune di Cordenons in collaborazione con il Gruppo Cordenonese del Ciavedal. L’obiettivo del concorso è quello di promuovere, ricordare e valorizzare la figura e l’opera di Renato Appi (1923-1991) insigne conoscitore e studioso della cultura friulana.

Chi può partecipare.

Sono ammesse al concorso le poesie in lingua friulana o sue varianti, inedite, mai premiate e mai segnalate in altri concorsi. Ogni partecipante può inviare al massimo cinque componimenti, caratterizzati da un motto.

E’ preferibile l’invio del materiale attraverso il form scaricabile dal sito.

I tempi. I lavori dovranno pervenire entro il 30 marzo 2021, mentre la cerimonia di premiazione avverrà l’8 settembre 2021, a Cordenons, in sede da definirsi. Con le opere vincitrici e segnalate sarà inoltre realizzata un’antologia del premio, così come avvenuto per le ultime due edizioni dedicate alla poesia.

Premio speciale scuole. Il bando prevede una sezione dedicata alle scuole, che possono partecipare con lavori di ricerca legati alla cultura popolare e alle tradizioni del territorio che potranno essere realizzati attraverso tutte le espressioni artistiche che hanno caratterizzato la produzione di Renato Appi (racconto, poesia, teatro, cinema, fotografia, musica). In questo caso, non è vincolante l’utilizzo del friulano o sue varianti, ma sarà data preferenza ai lavori in lingua.

La giuria e le premiazioni. La giuria è composta da Elio De Anna (presidente), Guglielmo Cevolin, Raffaello De Roia, Silva Gardonio e Lorella Tajariol. I premi sono così suddivisi: Premio Città di Cordenons 1.500 euro al primo classificato, premio Assessorato alla Cultura mille euro al secondo classificato, premio Bcc Pn 500 euro al terzo classificato, due premi speciali Ciavedal per le scuole da 300 euro ciascuno, due menzioni da 300 euro cadauna.