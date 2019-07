Premio “Giuseppe Malattia della Vallata”, a Barcis il 14 luglio

BARCIS – Come di consueto l’estate porta con sé l’imperdibile appuntamento culturale della Valcellina: il Premio Letterario Nazionale “Giuseppe Malattia della Vallata”, che dal 2018 ha modificato la sua formula aprendo solo alle poesie nei dialetti italiani e nelle lingue minoritarie, inedite o edite, ma mai premiate in altri ambiti.

La Giuria del premio, presieduta da Tommaso Scappaticci e composta da Aldo Colonnello, Fabio Franzin, Rosanna Paroni Bertoja, Fabio Maria Serpilli, Christian Sinicco e Giacomo Vit ha reso nota la rosa dei poeti finalisti:

Luigi Balocchi (Mortara, Pavia), Rino Cavasino (Firenze), Mirta Contessi (Punta Marina, Ravenna), Mario Cubeddu (Seneghe, Oristano), Francesco Di Stefano (Amatrice, Rieti), Andrea Donaera (Bologna), Camilla Emili (Belluno), Terenzio Gambin (Mosnigo di Moriago della Battaglia, Treviso), Giuseppe Nibali (Milano), Alfredo Panetta (Settimo Milanese, Milano), Dario Pasero (Ivrea, Torino), Sandro Pecchiari (Trieste), Giuseppe Tirotto (Castelsardo, Sassari), Giovanni Troiano (Trebisacce, Cosenza), Daniela Turchetto (Concordia Sagittaria, Venezia).

Nell’ambito del Premio letterario “Giuseppe Malattia della Vallata” è nato nel 2018 il Premio “Pierluigi Cappello”, un particolare e sentito omaggio alla sua poesia, con una speciale attenzione al suo lavoro nella lingua al contempo ruvida e dolce della sua terra e alla sua ricerca sulle “parole bambine”, con rime e filastrocche dedicate ai più piccoli.

Il Comitato del Premio “Pierluigi Cappello”, formato da Aldo Colonnello, Fabio Franzin, Valentina Gasparet, Roberto Malattia, Maurizio Salvador, Christian Sinicco, Gian Mario Villata e Giacomo Vit, ha comunicato i nomi dei vincitori delle due sezioni in cui si articola il premio.

Per la sezione riservata a un libro di poesia nei dialetti e nelle lingue minoritarie edito da maggio 2018 a maggio 2019, il vincitore è “44 ottave” (Book Editore) del poeta e scrittore Emilio Rentocchini; mentre per la sezione un libro di poesia per bambini e ragazzi in lingua italiana o nei dialetti e nelle lingue minoritarie sempre edito da maggio 2018 a maggio 2019 il vincitore è “Le avventure di Don Chisciotte” (Mondadori) di Roberto Piumini.

La cerimonia di premiazione avrà luogo domenica 14 luglio alle ore 11 a Barcis, nel Piazzale di Palazzo Centi.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Barcis in collaborazione con la Pro Barcis e la famiglia Malattia, con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia e della Fondazione Friuli.

I Premi Malattia della Vallata e Pierluigi Cappello saranno protagonisti di un momento di incontro anche nelle giornate di pordenonelegge a settembre.