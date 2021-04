Premio internazionale poesia “Renato Appi”, arrivati ben 192 lavori

CORDENONS – Giuria al lavoro per esaminare le poesie, in friulano o sue varianti, pervenute all’11^ edizione del premio internazionale di poesia “Renato Appi” organizzato dal Gruppo Cordenonese del Ciavedal.

Entro il termine di consegna dei lavori (30 marzo 2021) sono arrivate 192 poesie provenienti dall’Italia, con il Friuli Venezia Giulia in testa (ma un po’ da tutte le regioni), e dall’estero.

In questi mesi è stato impegnativo e proficuo il lavoro del comitato organizzatore coordinato da Laura Venerus per far crescere il concorso, che rappresenta l’unico premio culturale di Cordenons, ed è promosso con grande convinzione dal Comune di Cordenons.

Dimostrazione di ciò, è la crescente partecipazione di poeti e del numero di opere inviate, nonostante il difficile periodo legato alla pandemia, pur richiedendo per la partecipazione opere scritte in lingua friulana o in una delle sue varianti. Il friulano insomma conferma la sua diffusione non solo locale.

La giuria

Presieduta da Elio De Anna, è composta anche da Guglielmo Cevolin, Raffaello De Roia, Silva Gardonio e Lorella Tajariol. Spetterà a loro definire ora la classifica dei finalisti e dei premiati. Il vincitore porterà a casa un premio di 1500 euro.

Le opere e i partecipanti

Se la maggioranza delle poesie proviene dal Friuli Venezia Giulia, non mancano componimenti dall’Italia e dal mondo, che denotano il carattere internazionale del concorso. Poesie sono arrivate dall’Argentina, dal Canada e dalla Francia. Inoltre, ci sono poeti da Siracusa, Reggio Emilia, dal Veneto, da Bolzano, dalle province di Prato, Napoli, Milano e Savona. Di particolare interesse la partecipazione di giovani poeti: sono una dozzina gli under 30.

Premio per le scuole

Novità di questa 11^ edizione è la partecipazione del concorso da parte delle scuole. Non si può nascondere quanto sia stato complicato approcciare gli istituti scolastici in questo periodo di pandemia. Ma la risposta è stata lusinghiera, con scuole partecipanti sia dal territorio locale, ma anche da altre regioni, come Emilia e Abruzzo.