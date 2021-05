Progetto Confcommercio eBay: Spilimbergo tra i sei ‘Borghi digitali’

SPILIMBERGO -Cresce il progetto per i ‘Borghi digitali’ lanciato da Ascom-Confcommercio Pordenone e da eBay per aiutare le imprese locali ad aprirsi al mercato digitale. Tra i sei borghi italiani selezionati da quest’ultima piattaforma web, dopo un anno segnato dalla pandemia, c’è anche Spilimbergo. Obiettivo dell’iniziativa è quello di aiutare i piccoli negozi offrendo loro uno strumento in più per raggiungere nuovi obiettivi attraverso il commercio on line. Un sistema che rafforza la conoscenza dei territori, la sua storia, le sue tradizioni e che permette al tessuto mercantile di innovarsi e di mostrare e vendere i propri prodotti attraverso una pagina dedicata sulla piattaforma eBay.

Diversi gli operatori commerciali della città del mosaico che – come spiega l’Ascom, l’associazione di categoria più rappresentativa del Friuli occidentale – hanno voluto aderire al progetto ‘Borghi digitali’, seguendo un percorso di formazione specifico e gratuito che li ha messi a contatto con gli esperti di eBay i quali hanno fornito tutti gli strumenti necessari per avviare il negozio digitale sulla piattaforma e-commerce. Uno strumento in più per raggiungere nuovi acquirenti e che consente agli operatori, che svolgono da sempre il sistema della vendita tradizionale, di sviluppare più efficacemente il proprio business.

Partner fondamentale del progetto anche l’Amministrazione comunale di Spilimbergo che – attraverso l’assessora al Commercio Anna Bidoli – ha espresso la propria soddisfazione per la selezione della Città del mosaico tra le oltre 100 città italiane candidate all’iniziativa ‘Borghi digitali’. «L’ -commerce, oggi, più di prima, rappresenta una risorsa per aiutare i nostri negozi di prossimità a superare questa difficile fase economica e cogliere le opportunità e le nuove prospettive del mercato digitale da affiancare alla vendita tradizionale in presenza.

Questo innovativo progetto – conclude – che ci è stato proposto dal direttore dell’Ascom Massimo Giordano, ci permette di promuovere le nostre attività sul grande marketplace di eBay. ‘Borghi digitali’ rappresenta anche una vetrina per far conoscere le eccellenze straordinarie di storia e tradizioni di Spilimbergo, Città del Mosaico».

Gli fa eco il presidente provinciale di Confcommercio Alberto Marchiori che sottolinea come il progetto sia «Una visione di lungo periodo grazie alla quale l’eCommerce diventa una risorsa in più per le attività commerciali per andare oltre i confini locali, e farsi conoscere nel nostro Paese e nel mondo».

Questi gli operatori che hanno aderito all’iniziativa: Tandem abbigliamento, Spazio Mosaico, Cornici Lanfrit, Venier arte dolce, Borghesan ottica e fotografia, Annna Corso Roma, Artevino, Giacomello Pietro, Ottica Colonnello, Età dell’oro, Ottica Visus, De Michiel elettrodomestici, Pasticceria Castellani, Sergio e Tina ortofrutta, Le Manzo mosaici.