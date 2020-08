Ravedis, precipita da 4 metri, grave una ragazza

MONTEREALE – Alle ore 16:00 circa di ieri, 21 agosto, sull’alveo del fiume Cellina, immediatamente a valle della diga di Ravedis, in comune di Montereale Valcellina, ove si trova una ampia pozza naturale del fiume, Godsent E. , nata in Nigeria , c.l. 98, residente Cervignano del Friuli (UD), nubile, aiuto cuoco, cittadina nigeriana, si era arrampica sul costone roccioso allo scopo di eseguire tuffo, ma scivolava perdendo l’ equilibrio rovinando a terra da una altezza di 4 metri circa, procurandosi gravi poli-traumatismi al capo e al tronco.

È stata subito soccorsa dagli amici con cui si era recata per passare il pomeriggio agostano e altri bagnanti lì presenti.

Per la evidenza della gravità delle lesioni è stata elitrasportata presso ospedale civile Udine ove si trova ricoverata in coma farmacologico per le criticità del quadro clinico.

Intervenuti sul posto vigili del fuoco Maniago, Soccorso Alpino Maniago, pattuglie Stazioni cc Montereale Valcellina e Spilimbergo per gli accertamenti di competenza.

Dalla prima ricostruzione l’evento è riconducibile a cause accidentali senza coinvolgimento terzi.

La A.G. di PN sarà informata dai Carabinieri di Montereale Valcellina.