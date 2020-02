Recalcati, grande appuntamento tra basket e valori

SACILE – Un appuntamento che sarà difficile dimenticare ma soprattutto che ha notevolmente arricchito chi avuto il piacere di assistere quello di venerdì 21 febbraio a Palazzo Ragazzoni di Sacile.

Altro non poteva essere vista la presenza e i contenuti di un personaggio come Charlie Recalcati che non solo il mondo del basket conosce e apprezza.

Una serata voluta dal Comune di Sacile con la collaborazione di ASD FREE TIME di Stefano Boscariol (giornalista ,moderatore) da anni amico ( primo incontro avuto ai tempi della Gestione del PALAMICHELETTO) e vicino alla attività di Recalcati.

I temi trattati: la preparazione nel settore giovanile, la nazionale, l’anno olimpico, il lavoro di squadra , toccando valori come rispetto,educazione, passione, il tutto condito con una sagacia e profonda capacità esperenziale emotiva che hanno lasciato una traccia indiscussa e indelebile nelle menti dei presenti.

Al termine della esposizione l’Assessore allo Sport Alessandro Gasparotto ha consegnato una testimonianza libraria della Città di Sacile al gentile ospite. Presenti anche il Sindaco Carlo Spagnol e l’Assessore Roberta Lot.

Stefano Boscariol