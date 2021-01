“Riaprite il campeggio della Val Tramontina”, il web si mobilita

VAL TRAMONTINA – In meno di 24 ore, ha già superato le 400 firme la petizione per la riapertura del campeggio della Val Travertina lanciata su Change.org dalla Comunità di Progetto Valli del Meduna: una vera e propria mobilitazione dal basso che vede protagonisti gli abitanti e gli amanti di queste valli, le cui richieste sono rivolte ai vertici della Regione Friuli-Venezia-Giulia, all’Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane e al Consorzio del Bacino Imbrifero Montano del Livenza Pordenone.

“Il campeggio Valtramontina è il più grande campeggio del Friuli montano, un bosco naturale di 10 ettari lungo il fiume Meduna, a due passi dal Parco delle Dolomiti Friulane. Da due anni è chiuso, iscritto definitivamente in un’area classificata ad elevata pericolosità idraulica”, si legge nell’incipit dell’appello online. Il paradosso, sottolineano i promotori dell’iniziativa, è che il campeggio “sorge in un luogo mai soggetto a inondazioni durante eventi climatici estremi, a differenza di molti altri campeggi a valle o sui litorali. È protetto da imponenti opere di argine del fiume, a sua volta irregimentato a monte da una diga”. E definiscono surreale la situazione in cui il campeggio versa “da 15 anni, fra burocrazia e disattenzioni, con scarse speranze di recupero dopo l’ultima recente manifestazione di disinteresse da parte della Regione – quanto meno fino alla prossima cavalcata elettorale.”

“La chiusura di questa piccola eccellenza”, spiegano gli autori della campagna, è un “colpo durissimo per l’economia di queste vallate, da sempre soggette alle inefficaci politiche per la montagna di chi siede altrove con forti interessi personali, partitici e lobbistici”.

Il campeggio, infatti, è un “bene comune con 20.000 presenze annuali, meta ideale per amanti della natura, sportivi, famiglie, animali” e situato “in un territorio con numerosi eventi legati alle arti ed eccellenze gastronomiche riscoperte con tenacia dai produttori locali”. Oggi, questo luogo è “destinato all’abbandono”.

Nonostante le difficoltà, “chi vive ogni giorno in queste valli, anche grazie allo stimolo di nuovi, giovani residenti e al supporto di esperti esterni, è ora più volitivo che mai”, conclude il testo pubblicato sulle pagine della piattaforma online per il cambiamento sociale. “Chiediamo che la voce degli abitanti, degli amanti di queste valli, e gli sforzi delle Amministrazioni locali vengano ascoltati: vogliamo l’immediata riapertura del Campeggio Val Tramontina e ulteriori investimenti per la pulizia del greto del fiume Meduna”.

LINK ALLA PETIZIONE: Change.org/RiapriteIlValTramontinaCamping