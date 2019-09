Rifugio Pradut, domenica 22 Festa degli antichi mestieri

CLAUT – Appuntamento domenica 22 settembre al rifugio Pradut di Claut per la festa degli ‘Antichi mestieri di montagna’.

A partire dalle ore 10, infatti, il giovane e intraprendente gestore della struttura alpina, Angelo Grava, proporrà agli avventori una dimostrazione di lavori antichi come l’intaglio del legno e la produzione di cesti, la tosatura delle pecore e la lavorazione della lana. Ma non solo: spazi adeguati saranno dedicati alla produzione del formaggio, al trasporto di legname e altre sorprese che sono caratterizzanti per la vita di montagna.

L’offerta sarà anche sui piatti tipici preparati nella cucina del rifugio. Alle ore 14 gli ospiti saranno allietati da canti di montagna.

Per questa occasione si potrà raggiungere il rifugio Pradut, posto ai margini del parco dell’alta val Cellina anche in auto percorrendo la pista forestale che da Lesis sale fino in quota (info 3458289307) .