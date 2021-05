Sacile: aperta mostra “Ricordi dal cassetto”, aspettando il Giro d’Italia

SACILE – Venerdì 14 maggio la Chiesa di San Gregorio a Sacile ha ufficialmente aperto le porte alla mostra “Ricordi dal Cassetto, storie, oggetti, immagini dei nostri grandi campioni”.

Una mostra espositiva aspettando il Giro d’ Italia e la tappa del 24 maggio la Sacile – Cortina d’Ampezzo.

Nella restaurata e appena riaperta chiesa sono state esposte nei vari pannelli le innumerevoli storiche maglie rosa dei grandi ciclisti che hanno reso indimenticabili immagini e momenti di questa kermesse internazionale giunta alla sua 104ma edizione , ricavate dalla curata e preziosa raccolta di Toni Pessot.

Assieme a queste maglie , compresa quella nera assegnata all ‘ ultimo della classifica, anche una raccolta stampa della Domenica del Corriere gentilmente offerta da Fiorenzo Camol.

Grazie alla fattiva e precisa collaborazione la Gs Caneva rappresentata da Michele Biz oltre alla gradita mostra ha contribuito ad esporre un prototipo di calco in gesso del volto di Marco Pantani ,la cui statua è stata collocata sul Mortirolo in memoria di questo indimenticabile ciclista tanto amato e prematuramente scomparso causa oscure vicende e complicanze non sportive.

Accanto alla chiesa San Gregorio nell’ attiguo locale ha preso vita in contemporanea anche una mostra voluta dagli Amici di Dennis Zanette con quadri raffiguranti momenti e immagini ciclistiche proprio per omaggiare l’atleta di casa.

A fare gli onori di casa il sindaco Carlo Spagnol, l’Assessore allo Sport Alessandro Gasparotto, l’Assessore al Turismo e Attività Produttive Roberta Lot.

Hanno portato la loro testimonianza e i saluti anche il Sindaco di Caneva Dino Salatin, il Presidente Comitato Provinciale Fci Raffaele Padrone, l ‘Assessore allo Sport di Portobuffole Walter De Martin e l’ immancabile Bepi ” Giro” Bazzana in rappresentanza di Enzo Cainero impegnato allo Zoncolan.

La mostra resterà aperta dal 14 al 26 maggio il venerdì dalle 18,00 alle 19,30, il sabato dalle 17,00 alle 20,00 e la domenica dalle 10,00 alle 12,00 e dalle 17,00 alle 20,00.

Stefano Boscariol