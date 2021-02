Sarà Federica Fogolin la candidata sindaca della coalizione San Vito Cresce

SAN VITO AL TAGLIAMENTO – Sarà Federica Fogolin la candidata alla carica di sindaco per la coalizione San Vito Cresce alle prossime elezioni comunali a San Vito al Tagliamento.

Una coalizione che si presenterà agli elettori rinnovata ed ampliata. Infatti, al Partito Democratico e alle liste Progetto Insieme e Sinistra per San Vito che compongono l’attuale maggioranza a Palazzo Rota, si aggiunge la lista civica San Vito Bene Comune che ha nella consigliera comunale Valentina Pegorer, Giorgio Simon e Luca Nitti i suoi referenti.

“Ho un debito di riconoscenza nei confronti della mia cittadina – ha esordito Fogolin –. Voglio restituire quanto ricevuto e dare il mio contributo perché San Vito possa continuare a crescere divenendo una cittadina sempre più bella e vivibile”.

Fogolin ha quindi spiegato come immagina la San Vito del 2031: una cittadina bella, cresciuta a misura di persona in cui le famiglie hanno scelto di vivere e farvi crescere i propri figli attratti dalle opportunità di studio e lavoro oltre che per l’offerta ampia e di qualità dei servizi.

“Nel 2031 – ha spiegato la candidata – San Vito sarà una cittadina che è cresciuta puntando sulla bellezza, sulla qualità e sulla opportunità, senza mai rinunciare alla propria anima. Sarà cresciuta coniugando l’innovazione con la sostenibilità ambientale, il futuro con la storia e la tradizione, ma soprattutto senza mai dimenticare la solidarietà”.

Con molta concretezza Fogolin ha però posto l’accento sulla sfida più immediata: la pandemia e le sue conseguenze economiche e sociali. “Non saranno semplici da gestire – ha detto -. Dovremo essere all’altezza del compito. Non basterà un sindaco, servirà una squadra forte e preparata. Chi mi accompagna in questa sfida ha già dimostrato di esserlo e con l’apporto di nuove forze lo sarà ancora di più”.

Fogolin ha annunciato quindi che, una volta eletta, affronterà l’impegno amministrativo a tempo pieno prendendo l’aspettativa dal suo impiego, “perché amministrare San Vito richiede tutto il tempo e tutte le energie necessarie. Impossibile fare il Sindaco svolgendo al contempo un altro lavoro”.

Fogolin è stata Vicesindaca negli ultimi cinque anni, la sua candidatura va quindi certamente vista all’insegna della continuità, ma allo stesso tempo essa presenta significativi elementi di novità, non ultimo quello della caratterizzazione di genere. Sarebbe infatti la prima donna ad essere eletta Sindaca a San Vito al Tagliamento.

Impegnata in politica relativamente da poco, Fogolin ha subito rivestito incarichi di rilievo e responsabilità. Da Vicesindaca ha affiancato Di Bisceglie in tutte le partite più importanti, non ultimo il coordinamento della gestione dell’emergenza durante la pandemia, questo anche in ragione della delega alla salute affidatagli.

Nel presentarla, Di Bisceglie ne ha tratteggiato il profilo, sottolineando le competenze e conoscenze che ne fanno una candidata autorevole all’altezza del compito. “Fogolin ha dimostrato di essere una amministratrice attenta e preparata – ha spiegato il Sindaco – che affronta le questioni con metodo rigoroso. Non si improvvisa e non alza la voce, ma concretamente trova soluzioni e propone idee valide e praticabili”.

“E’ la persona giusta al momento giusto – hanno detto Carlo Candido (Pd), Emilio De Mattio (Progetto Insieme), Lallo Trujillo (Sinistra per San Vito) e Luca Nitti (San Vito Bene Comune) –. Federica saprà dare continuità alla buona amministrazione degli ultimi anni: visione del futuro e risultati concreti. Ascolto e una grande capacità di fare squadra saranno le armi migliori per continuare ad amministrare bene e affrontare le sfide difficili che abbiamo davanti, a partire dalla gestione delle conseguenze sociali dovute alla pandemia”.

Notizie biografiche

Federica Fogolin, 47 anni, è nata e cresciuta a San Vito al Tagliamento.

Diplomatasi in ragioneria, è dirigente di una cooperativa sociale in cui riveste il ruolo di Responsabile amministrativo e del personale. Sposata con Nicola Macrì, imprenditore nel settore vitivinicolo, è madre di due figlie: Sofia e Giulia di 17 e 14 anni.

Ha ricoperto incarichi a livello provinciale e regionale nella Federazione delle cooperative.

Si è avvicinata per la prima volta alla politica attiva in occasione delle elezioni comunali del 2016 risultando la donna più votata nel Partito Democratico, seconda in assoluto, con oltre 200 preferenze.

Entrata a far parte della Giunta Di Bisceglie, è stata nominata Vicesindaca. La prima donna a ricoprire questo ruolo a San Vito al Tagliamento. In questi anni, oltre agli incarichi derivanti dal ruolo di Vicesindaca, si è occupata di salute, mobilità e pari opportunità.