Sbanda e finisce contro un camion nella corsia opposta, muore un 42enne

AVIANO – Una persona è morta in un incidente stradale avvenuto questa mattina, attorno alle 10.30, ad Aviano, lungo la ex strada provinciale che conduce a Pordenone, nei pressi dell’ingresso nord della Base Usaf. Si tratta di un operaio, di origini straniere, di 42 anni.

Per cause al vaglio dei Carabinieri, un’auto e un camion sono entrati in rotta di collisione frontalmente.

Nell’urto il conducente della macchina è deceduto all’istante. Illeso ma sotto choc il camionista.

Sul posto anche i Vigili del fuoco del Comando provinciale e il personale sanitario, anche dell’elisoccorso.

La circolazione è stata interrotta per i rilievi del sinistro.