“Scienza e pseudoscienza: impariamo a difenderci dalle bufale”, il 21 novembre

SACILE – Come difendersi dalle fake news? Un convegno su “Scienza e pseudoscienza: impariamo a difenderci dalle bufale” è in programma giovedì 21 novembre, alle 20.30, a Palazzo Ragazzoni a Sacile.

L’evento è promosso daCredima Società di Mutuo Soccorso, Friulovest Banca e Patto Trasversale per la Scienza, con il patrocinio dell’AAS n. 5 e della Città di Sacile.

Relatori sono Andrea Cossarizza. Professore di Patologia Generale e Immunologia Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Modena e Reggio Emilia Presidente eletto dell’ISAC (International Society for Advancement of Cytometry) Vice Presidente del Patto Trasversale per la Scienza, Pier Luigi Lopalco, Professore di Igiene e Medicina Preventiva Dipartimento di Ricerca Traslazionale e delle Nuove Tecnologie in Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Pisa. Presidente del Patto Trasversale per la Scienza

Conduce Giorgio Siro Carniello, Reumatologo, consulente medico AAS 5 e modera Maria Santoro, giornalista e socia fondatrice del Patto Trasversale per la Scienza.