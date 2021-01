Si sente male in auto tornando da Piancavallo, muore un 64enne

AVIANO – Colto da un malore al rientro in auto da Piancavallo, con la moglie al suo fianco, è morto in ospedale. Vani i soccorsi, mobilitati domenica 25, intorno alle 19.15.

L’uomo, un 64enne, Giacomo Colombera, nativo di Colle Umberto (Tv), residente a Sacile, ha avuto un malore mentre stava transitando alla guida, nei pressi di Casera Castaldia, sul tornante sotto le antenne.

A raggiungerlo in pochissimi minuti una anestesista che a sua volta stava scendendo in auto lungo la stessa strada e un medico del Soccorso Alpino che si trovava anch’egli già in quota.

La prima, una dottoressa, ha iniziato a praticare subito il massaggio cardiaco e il secondo ha portato un defibrillatore.

L’uomo è stato affidato all’ambulanza giunta poco dopo ma, una volta al Pronto Soccorso, è deceduto.