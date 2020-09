Spilimbergo, il 5 lo Sbaracco nelle vie del centro

SPILIMBERGO – Al via sabato 5 settembre la quarta edizione dello Sbaracco, il mercatino delle ultime occasioni dei negozi di vicinato, che quest’anno tocca favorevolmente (è la prima volta) anche la città del mosaico. Un’iniziativa nata qualche anno fa in alcune città del centro Italia ed esportata – con risultati lusinghieri – in diversi centri storici del Friuli Venezia Giulia.

Ben 25 le attività commerciali di Spilimbergo che allestiranno il proprio corner del super saldo all’interno ma anche all’esterno dei punti vendita ubicati nelle piazze e vie del centro.

«Un evento importante che in questo momento aiuta e da fiducia al comparto mercantile, già provato da un’emergenza sanitaria che ha rallentato la ripresa economica – ha sottolineato Paolo Rosset vicepresidente di Ascom-Confcommercio del mandamento di Spilimbergo -. Corale è stata la partecipazione degli imprenditori locali che, per la prima volta, hanno aderito compatti allo sbaracco, il saldo dei saldi che farà sì di mettere in bella mostra – anche all’esterno dei negozi – gli ultimi pezzi della stagione a prezzi realmente imperdibili».

L’iniziativa, che interessa non solo il settore dell’abbigliamento ma anche altre merceologie e il cui obiettivo è la promozione e l’immagine della città, è promossa dall’Ascom – Confcommercio, C’entro anch’io, Pordenone Turismo e con il sostegno del Comune di Spilimbergo e regione Friuli Venezia Giulia.

Queste le attività commerciali che hanno aderito. In corso Roma: Accademia, Angolo Rosa, Anna corso Roma, Calzature Serafino, Chiara S, Desirée Calzature, Fonda Uomo, Gioielleria La Meridiana, Ingram, La Pelle, Menini Calzature, Moda Rose, Mosaiko Donna, Princess, Saleverde Erboristeria, Terminal Parrucchieri, The Code. In piazza San Rocco: Tandem Abbigliamento, Valber Shop. In via G. Mazzini Perissinotto Biciclette; in via Verdi Dutch Sport; in via XX Settembre Gianna Di Marco oggetti per la casa e De Michiel Elettrodomestici; in via Santorini Merceria Antonella e, infine, in piazza I Maggio La Bottega del Mondo.