Spinge un auto sullo scivolo e viene travolto

SPILIMBERGO- Spingono un’auto in avaria sullo scivolo all’interno di un’abitazione privata ma non ce la fanno e l’auto travolge uno di loro.

È accaduto questa mattina, 1 agosto, a Spilimbergo e un uomo rimasto ferito in maniera grave anche se non sarebbe in pericolo di vita.

Dopo l’allarme la centrale sores di Palmanova ha inviato sul posto l’elicottero e una ambulanza.

Sono intervenuti subito anche i vigili del fuoco del Distaccamento di Spilimbergo che hanno liberato l’uomo incastrato e lo hanno affidato poi alle cure mediche dell’equipe di una autolettiga che lo ha trasportato in ospedale.

A effettuare gli accertamenti è stata la polizia locale di Spilimbergo.