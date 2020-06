Sport e industria in lutto per la scomparsa di Roberto Bernardotto

CORDENONS – Il mondo imprenditoriale e sportivo addolorato e rattristato per la scomparsa dopo una lunga malattia di Roberto Bernardotto all’ età di 58 anni.

Con il fratello Andrea da anni oramai erano alla guida della storica azienda familiare di trasporto STIP in zona industriale a Rovereto in Piano.

Roberto molto conosciuto anche per i suoi lunghi trascorsi sportivi in ambito cestistico dove tutti lo ricordano come giocatore di gran cuore e passione sempre pronto anche nel dopo gara ad alimentare il senso di squadra e serena compagnia.

Funerali si celebreranno sabato 6 giugno ore 15 presso la Chiesa San Pietro e Paolo a Cordenons.

Stefano Boscariol