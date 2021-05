Storie dal Giro, successo per la serata di Sacile

SACILE – “In un Teatro Zancanaro che riapriva le sue porte per la prima volta dopo mesi di chiusura a causa dell ‘emergenza sanitaria, la serata dedicata alla memoria del mai dimenticato ciclista di casa Denis Zanette ha riscosso un entusiastico e condiviso apprezzamento del numeroso pubblico intervenuto attraverso le obbligatorie prenotazioni e successive disponibilità di posti secondo i previsti protocolli di sicurezza.

“StorieDalGiro ” titolo della serata ha avuto il piacere di evidenziare fra gli altri la capacità e professionale passione del giornalista sportivo Marco Pastonesi che ha condotto mirabilmente fra un racconto e gli interventi dei graditi ospiti, un appuntamento molto atteso e che ha mantenuto fede alle aspettative della vigilia.

Infatti, il palco teatrale ha potuto mettere in risalto storie e testimonianze di personaggi sportivi di spessore come Enzo Cainero, Biagio Conte, Giacinto Bevilacqua, Davide Rebellin, Vico Calabro’ e Roberto Amadio.

Al termine della coinvolgente narrazione non poteva mancare il saluto e ringraziamento della moglie di Denis Zanette, Manuela Zanese ( presente anche la mamma Edda Bertola ,il fratello ,le sorelle e le figlie) che ha anche esposto un trofeo artigianale in marmo rosa in memoria di Denis che sarà consegnato , a sorpresa, alla partenza della tappa del 24 maggio , appunto la Sacile – Cortina d’Ampezzo.

Un prodotto molto bello offerto dalla Sloow Design 44 di Silvia Camerotto che richiama un’ immagine ciclistica.

Prima dell’ inizio del racconto sono intervenuti a portare il loro saluto il Sindaco Carlo Spagnol e gli Assessori Roberta Lot ( molto coinvolta e attiva per questo e altri eventi) e Alessandro Gasparotto.

Quello del 6 maggio è stato uno dei tanti appuntamenti ( il cui titolo è STORIE DI GIRO) che arriccheranno e aiuteranno ad attendere la partenza del 24 maggio cercando di coinvolgere molti appassionati e nel contempo offrire un degno spettacolo e aspetto per una città come Sacile che continua anche in questi momenti a raccogliere attestati di stima e bellezza storica, turistica”.

Stefano Boscariol