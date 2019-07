Tennis, al via Internazionali Fvg. Sponsor Serena Wines e Dolomia

CORDENONS – Dal 5 al 18 agosto, Serena Wines 1881 scende nuovamente in campo per sostenere il grande tennis e, in affiancamento allo storico main sponsor, Acqua Dolomia, diventa “title sponsor” degli “Internazionali del Friuli Venezia Giulia”, organizzati dall’Eurosporting Club di Cordenons.

Sia la storica realtà vinicola di Conegliano, quinta produttrice di Prosecco, sia Dolomia, brand di eccellenza dell’acqua che sgorga a Cimolais, all’interno del Parco Naturale Dolomiti Friulane, saranno fornitrici e partner ufficiali della manifestazione che, quest’anno, prende il nome di “Acqua Dolomia Serena Wines Tennis Cup”.

L’appuntamento è doppio. Dal 5 all’11 agosto scenderanno in campo le migliori tenniste per l'”ITF Tour – Torneo internazionale femminile”. Dal 12 al 18 agosto, invece, sarà la volta del prestigioso torneo professionistico di tennis maschile “ATP Challenger 90 – Torneo Internazionale maschile”.

“Il tennis è uno sport che spinge a superare i propri limiti e dare sempre il meglio di sé ogni giorno. Un valore che Serena Wines 1881 porta avanti con passione e che ci sta portando a raggiungere importanti risultati in termini di diffusione e notorietà dei nostri vini in Italia così come all’estero, sia tra i consumatori che tra gli operatori del mondo HoReCa” – ha dichiarato Luca Serena, quinta generazione alla dirigenza dell’azienda numero cinque per produzione di Prosecco e tennista numero uno nella classifica mondiale Over 35 – “Siamo orgogliosi di rappresentare un evento sportivo come gli Internazionali del Friuli Venezia Giulia. Una manifestazione che sta crescendo sempre di più e che si sta affermando come uno dei principali appuntamenti sportivi sul territorio. Un grosso in bocca al lupo a tutti, a partire dagli organizzatori. Siamo certi che anche questa edizione sarà un successo: di sport e bollicine.”

“Sport e benessere, sono questi i valori del posizionamento di Acqua Dolomia. Valorizzare le straordinarie proprietà chimico-fisiche naturalmente presenti nell’acqua che sgorga dal territorio protetto e patrimonio UNESCO delle Dolomiti Friulane, e farle conoscere ai numerosi atleti internazionali a beneficio del recupero idro-salino durante l’attività fisica. Questi sono i motivi che ci spingono a rinnovare anche quest’anno il supporto a questo evento di risonanza nazionale ed internazionale” dichiara Gilberto Zaina, Amministratore di Acqua Dolomia.

La manifestazione sportiva sarà sì ricca di grande tennis ma anche di eventi. Infatti, a partire delle ore 19.00, sia il 5 che il 12 agosto, sono previste degustazioni di prodotti locali per festeggiare l’inizio di entrambi i tornei.

Il 9 agosto è in programma uno speciale match di natura letteraria che vedrà scendere in campo due autori emergenti del territorio che affronteranno il tema del viaggio spaziando dalle Dolomiti all’Amazzonia.

Il 16 agosto, invece, sempre all’Eurosporting Club di Cordenons dalle ore 19.00, è in programma Serena Wines 1881 Ice Night. Indiscusso protagonista del party sarà Serena Ice: il vino bianco spumante lanciato sul mercato a marzo di quest’anno dall’azienda di Conegliano nata nel 1881.