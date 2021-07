Tragico incidente nel Pordenonese, muore una 42enne

ZOPPOLA – L’incidente mortale è avvenuto questa mattina, 10 luglio, a Castions di Zoppola in Via Domanins.

Una moto Bmw S1000 , condotta da un 52 enne, per cause in corso di accertamento si è violentemente scontrata con un auto che proveniva dalla corsia opposta.

A perdere la vita una donna di 42 anni, Chiara Temporale, di Pordenone che viaggiava sulla moto mentre il guidatore, Andrea Portolan, 52 anni, imprenditore di Fiume Veneto, è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Udine. Le sue condizioni sono gravissime.

Illeso il conducente della vettura. Sul posto i sanitari del 118, l’elisoccorso, vigili del fuoco e polizia per i rilievi di legge.