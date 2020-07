Tramonti di Mezzo, 11 e 12, la Festa della Madonna del Carmine

TRAMONTI – A Tramonti di Mezzo, sabato 11 e domenica 12 luglio, si celebrerà la tradizionale Festa della Beata Vergine del Carmine, con un ricco programma di iniziative e di eventi. Si aprirà così la stagione estiva organizzata dalla Pro Loco Valtramontina che, nonostante tutte le difficoltà legate al COVID-19, proporrà agli appassionati del suo territorio un ricco e articolato ventaglio di appuntamenti. Gli eventi copriranno luglio, agosto e i primi di settembre, e sono organizzati in collaborazione con il neonato progetto chiamato: ri.natura.

Le iniziative in programma nel prossimo fine settimana contemplano escursioni verso antichi borghi abbandonati, laboratori artistici per grandi e piccini dedicati alla TERRA e al FUOCO, tema della settima edizione di FESTinVAL, appuntamenti con la musica e il buon cibo.

La festa verrà organizzata nel rispetto delle norme sulla prevenzione del COVID-19.

Per tutte le informazioni si può consultare il sito internet della Pro Loco: www.protramontidisotto.it e le pagine social della Pro Loco, di FESTinVAL e ri.natura.

Segue il programma dettagliato

SABATO 11 LUGLIO

Ore 9.00 | ANDAR PER BORGHI… – Escursione guidata al borgo abbandonato di Palcoda

Ore 9.30 – 18.30 | ARGILLA SELVAGGIA – con Elisabetta Trevisan, maestra ceramista

Workshop di ceramica – Riconoscimento, raccolta, modellazione e decorazione di argilla nel bosco

Ore 9.30 – 12.30 | LABORATORIO DI FELTRO NUNO – con Barbara Girardi dell’associazione Le arti Tessili di Maniago

Ore 16.00 – 19.00 | LABORATORIO DI LEGATORIA con l’esperta Eugenia di Rocco – Piegando, tagliando e cucendo insieme i fogli, verranno realizzati preziosi quadernini destinati a custodire scarabocchi, disegni, appunti e poesie

Ore 18.30 | Concerto di musica celtica con i CELTIC PIXIE

Ore 19.00 | Porchetta e fagioli a cura de “La Porcheria” di Spilimbergo

Ore 21.00 – 22.15 e 22.30 – 23.30 | LABORATORIO DI COTTURA RAKU AMERICANO con il maestro ceramista Furio Santi – Il calore del fuoco trasforma gli smalti in abiti cangianti per il tuo oggetto in ceramica

Ore 23.00 | | DJ SET con MISTER X e DJ TALE

DOMENICA 12 LUGLIO

Ore 10.00 | ANDAR PER BORGHI… escursione guidata al borgo abbandonato di CANAL DI CUNA

Ore 9.30 – 12.30 | LABORATORIO DI INTRECCIO per bambini col mastro cestaio Sandro Milan

Ore 16.00 – 17.20 e 17.30 – 19.00 | LABORATORIO DI LUCERNE ROMANE con l’archeologa Angela Bressan dell’associazione Studio Didattica Nord Est – Creazione di una lanterna in terracotta con l’antica tecnica di lavorazione a matrice

Ore 16.00 – 18.00 | LABORATORIO DI PITTURA CON LE TERRE con l’artista Marianna Sauro – Piccolo corso di tecniche pittoriche per imparare a preparare acquerelli, tempere e colori ad olio con terre e minerali

Ore 16.00 | VESPRI E PROCESSIONE DELLA BEATA VERGINE DEL CARMINE. Al termine rinfresco offerto dalla Pro Loco Valtramontina

Franca Benvenuti