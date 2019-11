Tramonti di Sotto contro la violenza sulle donne

TRMMONTI DI SOTTO – Due importanti iniziative a cura dell’Amministrazione Comunale di Tramonti di Sotto e con il sostegno della Regione FVG, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

Venerdì 29 novembre alle ore 20.45, dopo il debutto al Teatro Pasolini di Cervignano, andrà in scena lo spettacolo “Se non avessi più te…”, la nuova produzione del teatrino del Rifo/prospettiva T, scritta e interpretata da Manuel Buttus, assieme a Nicoletta Oscuro e Matteo Sgobino.

La scrittura scenica indaga la violenza maschile nei confronti delle donne come “un fenomeno strutturale e trasversale della società, che affonda le sue radici nella disparità di potere tra i sessi.” L’intreccio di tre storie di donne – “Il diario di Giulia”, “Il punto di vista di lei” e “Se non avessi più te” – in cui si prova a fare i conti con le ragioni per cui gli uomini temono così tanto di sentirsi “depotenziati” e arrivino a commettere omicidio verso una donna proprio perché donna, “colpevole” di essere ciò che è, un essere umano di genere femminile.

Introdurranno la serata le associazioni Voce Donna Onlus Pn e In Prima Persona – Uomini contro la violenza sulle donne di Pordenone.

Sabato 30 novembre alle ore 18.00, in presenza dell’autrice Giulia Blasi, si terrà la presentazione del libro “Manuale per ragazze rivoluzionarie” (Rizzoli, 2018), che parla di patriarcato, corpo, parole, sesso, ma anche di sorellanza, di vicinanza, di inclusione, dei difetti di pensiero e di come liberarsene, partendo dal presupposto che non è un problema “solo delle donne”, ma che se le donne non danno il loro contributo per liberarsene, allora questi tabù continueranno a essere davvero duri a morire.

Sostiene la scrittrice: “Mi sono trovata a ‘fare’ la femminista, oltre a esserlo, sui media nazionali. E man mano che andavo avanti, man mano che parlavo, avevo sempre più la percezione di un desiderio che vibrava intorno a me, di una necessità collettiva di azione, unità, direzione delle energie.”

Entrambi gli appuntamenti si terranno nella Casa della Conoscenza a Tramonti di Sotto.