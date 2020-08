Tramonti di Sotto, inaugurate 2 opere durante FESTinVAL

TRAMONTI DI SOTTO – Sabato 8 agosto, nel contesto della 7° edizione di FESTinVAL, nella sala consiliare del municipio di Tramonti di Sotto e alla Casa della Conoscenza, sono state inaugurate due opere dedicate al fenomeno della violenza sulle donne.

Si tratta del quadro “Rosso” dell’artista Emilio Merlina, donato al comune di Tramonti di Sotto dall’associazione In Prima Persona-Uomini contro la violenza sulle donne e della panchina con l’installazione in mosaico, realizzata dalla mosaicista Carolina Zanelli.

Le opere testimoniano l’impegno dell’amministrazione nell’azione di denuncia del fenomeno della violenza sulle donne che deve essere continuo e non legato esclusivamente alle giornate nazionali ad esso dedicate.

Sono intervenute la sindaca di Tramonti di Sotto, Rosetta Facchin, la sindaca di Meduno, Marina Crovatto, Claudio Cattarinussi, in rappresentanza dell’associazione In Prima Persona-Uomini contro la violenza sulle donne, gli artisti Emilio Merlina e Carolina Zanelli.

Franca Benvenuti, vicepresidente della Pro Loco Valtramontina, ha presentato gli artisti e le opere, sottolineandone il forte valore simbolico.

L’inaugurazione è stata impreziosita dalle magiche vibrazioni di Corina Khus, poliedrica artista ospite di FESTinVAL che, anche in questa settima edizione, ha dimostrato di essere una manifestazione di grande qualità per la presenza di musicisti e artisti di rilievo del folk italiano e non solo.

Franca Benvenuti