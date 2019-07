Tramonti di Sotto, “Magredi oggi-L’opera della natura e il lavoro dell’uomo”

TRAMONTI DI SOTTO – Sabato 27 luglio alle 11 a Tramonti di Sotto, nella Sala consiliare e nella Casa della conoscenza verrà inaugurata la mostra “Magredi oggi – L’opera della natura e il lavoro dell’uomo”, mostra fotografica di Sergio Vaccher e Danilo Rommel con proiezioni e racconti. Dialogherà con gli autori Vittorio Comina, presidente del Circolo culturale “Per le antiche vie”.

Sergio Vaccher per le sezioni paesaggi, fiori, insetti, mammiferi e uccelli; Danilo Rommel per la parte generale dei panorami e per gli interventi e le attività dell’uomo, con 80 immagini ci fanno percorrere un viaggio entusiasmante in uno degli ambienti naturali più caratteristici del Friuli Venezia Giulia.

Il paesaggio dei Magredi, habitat di grande interesse, è stato ritratto in tutta la sua straordinaria e mutevole bellezza, in vari luoghi e in varie stagioni, con strumenti e tecniche di ripresa diverse ma tutte tese a mostrare a valorizzare questo piccolo universo naturale.

Al termine il Consorzio delle Valli e Dolomiti Friulane proporrà una degustazione di deliziosi prodotti tipici della Val Tramontina.

Nell’ambito degli eventi collaterali della mostra, domenica 4 agosto alle 20.45, nella Sala Polifunzionale a Tramonti di Sotto ci sarà lo spettacolo “VIAGGIO NEI MAGREDI IN PAROLE E MUSICA”: Letture sceniche fra ambienti naturali e stagioni, con Antonio Cosimo De Biasio, Nilla Patrizio, Bianca Manzari, Raffaela Corrado, Stefano Fabian e i testimoni del tempo Rina Del Zotto e Graziano Ambroset. Parteciperà il Coro Polifonico S. Antonio Abate di Cordenons diretto da Monica Malachin. Presenterà e coordinerà la serata Vittorio Comina.

Franca Benvenuti

Vice Presidente Pro Loco Valtramontina