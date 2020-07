Tramonti di Sotto, si inaugura il nuovo Info Point

TRAMONTI DI SOTTO – Domenica 5 luglio la Pro Loco Valtramontina, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Tramonti di Sotto e con il sostegno di Montagna Leader, inaugurerà il nuovo INFO POINT di Tramonti di Sotto, un segnale di speranza nel futuro in un anno certamente non facile per il turismo.

Con l’apertura di questo ufficio, sito nella struttura polifunzionale della Pro Loco, si punta alla promozione turistica del territorio avvalendosi delle competenze di Alberto Cancian e Giulia Piazza che gestiranno l’accoglienza dei turisti che, sempre più numerosi, scelgono di trascorrere le loro vacanze nelle località della valle.

L’ufficio fungerà da reception per l’Albergo Diffuso Mandi, fornirà informazioni sulle strutture ricettive disponibili e opererà per conto della Pro Loco Val Tramontina, collaborando nella creazione, promozione e organizzazione di attività ed eventi di carattere artistico-artigianale, antropologico, enogastronomico.

Alberto e Giulia recentemente hanno dato vita al progetto denominato ri.natura: “la pratica del ri.avvicinamento natura.le nell’epoca del distanziamento sociale” e hanno scelto proprio la verdissima Val Tramontina per il loro progetto che sta già riscuotendo notevole successo sui social networks.

Quest’estate ritorna FESTinVAL, uno degli appuntamenti più attesi in Val Tramontina, che animerà il secondo weekend di agosto (8,9,10) con concerti, spettacoli, laboratori, escursioni, e altre interessanti iniziative.

FESTinVAL sarà uno dei tanti eventi, perché altre numerose e varie attività verranno proposte nel corso dell’estate, come escursioni alla scoperta delle bellezze naturalistiche e dei borghi, laboratori di artigianato, valorizzazione dei prodotti tipici, spettacoli e incontri con gli autori. A questi appuntamenti verranno affiancate una serie di attività dedicate al benessere globale della persona, dallo yoga alle discipline olistiche, immersi nell’affascinante contesto naturale di questa valle, meta ideale per rigenerarsi e respirare positività.

Programma del weekend inaugurale:

4 luglio: “Andar per Borghi – Tàmar in Jazz”, camminata verso il borgo di Tàmar dalle 14.30 e concerti jazz nel borgo dalle 18.30

5 luglio: Intreccio partecipato del cesto gigante con Sandro Milan a Tramonti di Mezzo, dalle 10.00 alle 16.30

5 luglio: alle 11.45, inaugurazione della stagione estiva e del nuovo Info Point di Tramonti di Sotto, Ufficio Rinatura e Reception dell’Albergo Diffuso Mandi di Tramonti di Sotto presso la sede della Pro Loco Valtramontina (Via Meduno, 3 – Tramonti di Sotto, Pn)

5 luglio: alle 17.00: Meditazione nel Bosco, primo evento di ri.connessione natura.le. Forest Bathing, Meditazione nella Natura, Yoga con tecniche di respirazione pranayama e yoga in collaborazione con “Yogah – l’Arte dello Yoga (Pordenone)”.

Ritrovo presso Pro Loco Valtramontina ( Via Meduno, 3 – Tramonti di Sotto, Pn)

Tutti gli eventi si svolgeranno nel pieno rispetto delle normative per il contenimento dell’epidemia Covid-19.

Gli eventi principali saranno SU PRENOTAZIONE. Info e prenotazioni: info.rinatura@gmail.com

Franca Benvenuti