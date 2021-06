“Una boccata d’arte” apre sabato 26 nell’evocativo borgo di Polcenigo

POlCENIGO – Siamo vicinissimi all’inaugurazione della seconda edizione di Una Boccata d’Arte, un progetto d’arte contemporanea diffuso in tutte le regioni italiane che, dal 26 giugno al 26 settembre 2021, promuove l’incontro tra arte contemporanea e bellezza storico artistica dei borghi più evocativi d’Italia.

Una Boccata d’Arte è un progetto di Fondazione Elpis, in collaborazione con Galleria Continua, e con la partecipazione di Threes Productions, che consente all’artista la più ampia libertà creativa e l’utilizzo di qualsiasi media artistico all’interno di percorsi tematici che dialoghino in modo convincente con i borghi.

I venti borghi selezionati ogni anno in base al numero di abitanti non superiore a 5.000, alla presenza di un tessuto culturale attivo e alla capacità artigianale, commerciale e ricettiva a carattere famigliare, diventano il teatro di venti interventi in situ d’arte contemporanea, realizzati da artisti emergenti e affermati, invitati da Fondazione Elpis e Galleria Continua.

FRIULI-VENEZIA GIULIA

Polcenigo è il borgo che ospiterà la mostra Elixsir dell’artista Irini Karayannopoulou.

L’inaugurazione si terrà sabato 26 giugno alle ore 18.30 a Palazzo Scolari, Via Gorgazzo, 2, 33070 Polcenigo (PN).

«Un diario di bordo ispirato a giornali e riviste italiane degli anni ’60 diffuso nel borgo di Polcenigo: figurine tratte dal mio immaginario, stampe e un film d’animazione.

L’invito a partecipare a questo progetto è come il biglietto per un parco giochi sicuro, dove, dopo un lungo periodo in cui nulla era possibile, ora lo diventa. Una pozione magica, davvero una cura il mio Elixsir».

Irini Karayannopoulou per Una Boccata d’Arte 2021.

TESTO A CURA DI MARTA OLIVA

Gli antichi alchimisti definivano Elixsir (o Elisir) una sostanza alchemica in grado donare la vita eterna. Più recentemente, in contesto farmaceutico, la stessa parola rispondeva alla definizione di medicamento liquido composto da diversi elementi.

Irini Karayannopoulou lavora partendo da questa dualità di significato. Attraverso la ricerca di materiali d’archivio, riviste, giornali, cartoline, libri di storia, l’artista elabora un progetto specifico per il borgo di Polcenigo. Pittura e collage su immagini e ricordi si installano lungo le strade, i vicoli, all’interno delle vetrine ed in alcuni punti nascosti del borgo.

Elixsir è un composto di diversi elementi che include anche un cortometraggio, un cortometraggio, realizzato in collaborazione con la film editor Sandrine Cheyrol e lo psichiatra e sound artist Chris Kalafatis, in cui Polcenigo viene reinterpretata dal punto di vista storico e naturalistico; e una rivista pop in formato tascabile, in cui l’artista interviene sulle immagini di attori famosi della golden era con il disegno e il collage.

L’ARTISTA

Irini Karayannopoulou (Atene, 1973) lavora su riviste internazionali di moda, politica, giornali, foto d’epoca e contemporanee intervenendo attraverso la pittura, il collage, il disegno e il video, in un dialogo aperto con le storie collettive della cultura popolare, volto a costruire nuovi sistemi semantici. La sua pratica è guidata da riflessioni sia personali che politiche. Nel 2020 espone al Museum of Modern Art di Varsavia, e nel 2019 al MOMus Museum, in occasione della 7ma Biennale di Salonicco in Grecia.

Per maggiori info: https://karayannopoulou.com/