Una cena in streaming, la proposta dello chef Mariutti

FIUME VENETO – Una cena in famiglia con prodotti di qualità e, rigorosamente, del territorio. Il menu: ‘Cena dei ossi’.

A tavola stasera, sabato, alle 19.45, per seguire la diretta streaming dello chef Federico Mariutti dell’Osteria Turlonia di Fiume Veneto che darà ai commensali le istruzioni per rigenerare al punto giusto i prodotti consegnati, in base alle prenotazioni ricevute, in un apposito box.

Un’idea gastronomica che Federico ha inteso proporre con successo (gli ordini per il menu sono già esauriti) in un momento difficile per la ristorazione causa la pandemia che ha costretto i locali a una chiusura forzata, almeno fino a lunedì quando il Friuli rientrerà in zona gialla con un allentamento delle norme di sicurezza.

Scopriamo ora il menu di questa Cena dei ossi. Come antipasto la Rosa di Gorizia e mosto cotto, insalatina di nervetti al sedano e cipolla rossa; poi il rimo con una zuppa di fagioli antichi di San Quirini e pestàt di Fagagna con crostini di pan di sorc.

Si passa, quindi, agli ossi de porsél lessi con radici e fasioi con le frisse. Il dolce sarà a sorpresa, mentre il vino abbinato ai piatti un Raboso frizzante di Ornella Molon (costo della serata 25 euro).

Ora basterà collegarsi alle 19.45 a Zoom con il link inviato agli ospiti con Whatsapp e cenare con gusto assieme allo chef Federico.