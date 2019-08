Una domenica tra arte e natura in Val Tramontina

VAL TRAMONTINA – Una domenica tra arte e natura quella del 4 agosto in Val Tramontina.

Cortili ad arte (Faidona, Tramonti di Sotto)

“Domenica 4 agosto – comunica la vicepresidente della Pro Loco Valtramontina, Franca Benvenuti, -le vie e i cortili di Faidona, caratteristico borgo della Val Tramontina che si affaccia sul lago di Redona, dalle 10.00 alle 18.00 ospiteranno un ex tempore di pittura con 13 artisti. Durante l’intera giornata si svolgeranno laboratori di intreccio del vimini per grandi e piccini con il cestaio Sandro Milan e di creazione di acchiappasogni, e ci sarà un mercatino di prodotti tipici”.

Alle 10.30 sarà possibile incontrare gli amici Alfio e Fiocco e alle 11.00 aperitivo con l’autore: lo scrittore Alberto Cancian leggerà alcuni brani tratti dal suo libro di viaggio “The Journey of Joy – Amazzonia” alternati a racconti e leggende della valle che lo sta ospitando per la creazione del suo prossimo libro.

Per pranzo aprirà il chiosco con specialità gastronomiche dello chef Robert Tonial (Ristorante Da febo).

Alle 15.00 si potranno visitare il borgo e i dintorni, alla scoperta del ponte tibetano, degli scorci immortalati dai pittori e dei segreti incastonati nella valle.

Alle 16.00 musica e festa a ballo con i Celtic Pixie.

Il Gjalùt Postìn (Borgo Tàmar)

Alle 16.00 con partenza da Piazza S. Croce si svolgerà una passeggiata animata con laboratori per bambini nel borgo abbandonato di Tàmar, in compagnia del gallo, del cane, del gatto e degli altri personaggi tratti dal libro di Lussia di Uanis (Si consiglia di indossare abbigliamento da escursione e di portare il pranzo al sacco per cena e la torcia per il rientro)

Viaggio nei Magredi in parole e musica

Alle 20.45, nella Sala Polifunzionale a Tramonti di Sotto, letture sceniche fra ambienti naturali e stagioni, con Antonio Cosimo De Biasio, Nilla Patrizio, Bianca Manzari, Raffaela Corrado, Stefano Fabian e i testimoni del tempo Rina Del Zotto e Graziano Ambroset. Parteciperà il Coro Polifonico S. Antonio Abate di Cordenons diretto da Monica Malachin. Presenterà e coordinerà la serata Vittorio Comina.