VerdArte, a Campone il 10 luglio l’arte contemporanea

TRAMONTI DI SOTTO – A Campone, sabato 10 luglio alle ore 15.00, verrà inaugurata la rassegna collettiva di arte contemporanea VerdArte, ideata e curata dall’architetto Mila Marzotto, con l’intervento critico di Alessandra Santin. L’evento è promosso dalla Pro Loco Valtramontina, dal Comune di Tramonti di Sotto, dall’Ecomuseo Lis Aganis, con il sostegno di Fondazione Giovanni Santin onlus per il contemporaneo e De Blasio associati.

La manifestazione, nata a Porcia con l’obiettivo di promuovere la conoscenza dell’arte contemporanea declinata nel rapporto con la natura e la cultura contemporanea, nel 2021 diventa itinerante: dopo l’edizione VerdArte lungo la Roggia a Roveredo in Piano, sarà Campone la vetrina ideale per questa mostra en plein air che si pone l’obiettivo di rendere fruibile l’arte al di fuori degli spazi ad essa istituzionalmente dedicati e al contempo far scoprire le bellezze di questo borgo della Val Tramontina.

Diciotto artisti contemporanei del territorio, Lucio Battistutta, Vanna Bianchin, Fabio Ferretti De Virgilis, Carlo Fontanella, Mauro Fornasier, Elena Gaglioti, Alessandra Gusso, Davide Manzato, Mila Marzotto, Sandro Milan, Tiziana Pauletto, Silva Pellegrini, Susanna Perin, Paride Rosa, Sabina Romanin, Gabriella Santarossa, Valter Trevisiol, Carolina Zanelli, esporranno le proprie opere realizzate con vari materiali e con tecniche diversissime che rispecchiano i loro personali percorsi espressivi e artistici.

Partendo dalla borgata Sacchiaz si arriverà alle borgate Martin e Grisa, seguendo la strada che costeggia il torrente Chiarzò con le sue acque verdi e cristalline in un percorso che valorizza sia le opere che il paesaggio e le architetture del paese, “in cammino tra terra e cielo” come suggerisce il tema guida di ARTinVAL.

Durante il periodo della mostra ci saranno iniziative legate alla rassegna come: visite guidate con momenti di lettura per adulti e bambini, presentazione di libri e il finissage di giovedì 12 agosto.

Informazioni, prenotazioni, aggiornamenti sulle pagine facebook di VerdArte, Pro Loco Valtramontina, Fondazione Giovanni Santin, gruppo Campone e Valtramontina, il nuovo sito della Valtramontina: www.valtramontina.it

Franca Benvenuti