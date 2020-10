MANIAGO – Con l’estrazione ufficiale dei premi per un valore complessivo di 20mila euro si è conclusa, nei giorni scorsi, l’iniziativa ‘Vinci con lo shopping nelle botteghe di Maniago e dintorni’ che ha coinvolto ben 110 attività commerciali e di pubblico esercizio presenti nella città delle coltellerie e in 10 comuni del Friuli occidentale (Arba, Barcis, Claut, Frisanco, Meduno, Montereale Valcellina, Sequals, Tramonti di Sopra, Travesio e Vivaro).

Un’operazione a premio già collaudata da sei anni che, dopo il lockdown di primavera, è partita il 18 luglio scorso registrando un considerevole aumento di cartoline-gioco vendute alla clientela: 300mila con un incremento del 40% rispetto alla passata edizione (per chi arrivava, poi, nelle botteghe in bicicletta c’era una cartolina omaggio; ogni 10 euro di spesa 1 cartolina in un unico scontrino).

Sul ‘banco’ favolosi premi – dall’auto Lancia Ypsilon, allo scooter, dall’iphone ai tanti buoni spesa – che hanno suscitato l’interesse di molti anche per la proposta di co-marketing lanciata anche a livello di comunicazione sul territorio regionale.

«In un anno difficile per le attività mercantili segnate da una crisi senza precedenti dalla pandemia, abbiamo inteso valorizzare i negozi di vicinato che fanno parte del più grande centro commerciale diffuso – ha spiegato il presidente mandamentale dell’Ascom-Confcommercio Flavio Rosolen promotore del progetto con C’entro anch’io, Camera di Commercio Pordenone-Udine e il sostegno del Comune di Maniago e vari sponsor -. E’ importante dare impulso e immagine al nostro territorio, fatto di luoghi unici e spesso inediti.

Per questo bisogna dare fiducia ai nostri imprenditori che gestiscono le botteghe con il sorriso e con la voglia dello stare assieme alla comunità. Ora più che mai acquistare nei negozi di vicinato dovrà essere un sentito appello che orienta per il futuro a fare sistema».

Ora la consegna ufficiale dei premi ai vincitori, lunedì 19 ottobre alle ore 20, presso l’Eurohotel di Maniago, nel pieno rispetto delle norme vigenti per il contenimento del contagio Covid-19.

Questi i nominativi dei vincitori (53) con i relativi premi assegnati: Roger Fantuz (autovettura Lancia Ypsilon), Marinella Borghese (scooter), Emanuela Vallan (ihpone), Geny Barbazza (tv color), Bruno Baldessin (scopa ricaricabile), Annalisa

Nicolardi (orologio), Stefano Rabacchin (orologio), Luigina Di Pasqual (orologio), Francesca Zarrillo (citybike), Dennis Piazza (citybike), Genny Polo Scrivan (set valige), Devid Lorenzi (robot aspirapolvere), Nicola Acampora (orologio), Bruna D’Agostin (friggitrice multycooker), Aurora Basei (robot cucina), Massimo Montagner (tv color), Chiara Beltrame (minipimer kitchenaid), Tiziana Migliori (orologio), Cristina Deganutto (orologio), Ines Massaro (orologio), Junyuan Wzn (orologio), Paola Pessotto (orologio), Nerina Venier (set design arrosto), Gerarda Leone (sciabola del sommelier), Carlo Tucceri (levatappi king).

Vincono premi in buoni spesa: Giorgio Bianco, Alba Nogaro, Sara De Filippo, Fabiana Paveglio, Luigi Ricciardi, Bianca Maria Antonini, Annamaria Valerio, Francesca Franceschin, Francesco Pitton, Gregory Alzetta, Rita Martinuzzo, Ivano Castelrotto, Chiara Rizzo, Luisa De Rosa, Gian Franco Marcucci, Lorena De Biasio, Rosa Amalia Lauricella, Aurora Basei, Daniela Invillo, Leonardo Cimarosti, Chiara Medaglia, Francesca Albertin, Naike Saro, Renata Raoss, Daniela Cuccarollo, Tiziano Polo Perucchin, Veronica Rossi e Ivan Cristofori.