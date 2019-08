Voci di luoghi, musica e poesia a Barcis il 7 agosto

BARCIS – Ottava edizione di Voci di luoghi di grande spessore artistico quella in programma a Barcis mercoledì 7 agosto.

La serata vedrà la presenza del violoncellista Francesco Ferrarini e del fisarmonicista Gianni Fassetta, noti concertisti riconosciuti a livello internazionale e dell’attore Giorgio Monte, voce narrante.

Il programma della serata prevede un’alternarsi di momenti musicali con brani di J.S. Bach, G. Faurè, T. Albinoni e momenti di recitazione tratti dai racconti più significativi dei poeti cantori della Valcellina, Giuseppe Malattia della Vallata e Beno Fignon che si vuole ricordare a dieci anni dalla scomparsa.

Un momento denso di emozione che vuole rendere omaggio anche a Leandro Malattia, mancato nel gennaio di quest’anno, figlio del poeta e istitutore nel 1988, insieme a Maurizio Salvador all’epoca sindaco di Barcis, del premio letterario intitolato al padre.

Voci di Luoghi, omaggio al Premio Letterario Nazionale “Giuseppe Malattia della Vallata” Dulà c’al à bevù al gno cour si terrà alle 20.45 in Piazza Lungolago e in caso di pioggia in Chiesa Parrocchiale. L’evento, prestigiosa appendice alla manifestazione di luglio è realizzato con il sostegno della Regione, della Fondazione Friuli e della famiglia Malattia ed è organizzato dal Comune di Barcis e dalla Pro Barcis in collaborazione con Fondazione Pordenonelegge, Circolo Culturale Menocchio, Associazione Musicale Fadiesis ed è inserito nella X edizione della Rassegna Valcellina in Musica.